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Лукашенко зв'язався з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Білорусі

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 13:36
Лукашенко зв'язався з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Білорусі
Фото: Олександр Лукашекно і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Президенти обговорили ситуацію, яка складається в Білорусі

У суботу, 15 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Раніше білоруський лідер заявляв про таку необхідність.

Про це повідомляє агентство "Белта".

Як наголошується, президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині та навколо Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що йому необхідно зв'язатися з російським президентом.

"Ми бачимо, що відбувається. Нас не треба заколисувати мирними акціями та демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо... тобто Те, що я говорив, - фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз", - повідомив білоруський лідер.

Також РБК-Україна писало, що білоруський президент напередодні виборів глави держави заявив, що проти його країни йде гібридна війна: при цьому влада не знає, хто конкретно зацікавлений в ній.

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