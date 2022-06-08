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В Україну повернули двох депортованих з Маріуполя підлітків

Фото: Іван Матковський та Максим Бойко (t.me/vereshchuk_iryna)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 7 червня, повернули з тимчасово окупованих територій двох підлітків - Івана Матковського та Максима Бойка. Обидва є студентами Маріупольського будівельного коледжу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Трішки втомлені, але зараз вони в безпеці, - написала вона. - Дякую їх опікуну Антону Білаю за наполегливість у визволенні хлопців".

Верещук додала, що в порятунку хлопців допомогли Міжнародний Комітет Червоного Хреста та благодійний фонд "СОС Дитячі Містечка".

Як повідомлялося, за даними на кінець травня з початку повномасштабної війни окупанти депортували вже 230 тис. дітей. Росія хоче вбити українську націю.

Раніше РБК-Україна давало інструкцію на випадок, якщо вас хочуть депортувати.

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Біженці