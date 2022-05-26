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Росія депортувала 230 000 дітей, щоб знищити націю, - Україна в Радбезі ООН

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Нью-Йорк, Четвер 26 травня 2022 05:52
Росія депортувала 230 000 дітей, щоб знищити націю, - Україна в Радбезі ООН Фото: Росія депортувала 230 000 дітей, щоб знищити націю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За час повномасштабної війни окупанти депортували вже 230 тисяч дітей. Росія хоче знищити українську націю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника постпреда України при ООН Сергія Дворника під час засідання Радбезу.

Він назвав викрадення і депортацію дітей сучасним прояв колоніалізму.

"Викрадення, щонайменше, 230 тисяч українських дітей серед 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму", - зазначив Дворник.

Він зазначив, що унаслідок ракетних і артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато хто отримав поранення. Майже 220 тисяч людей втратили свої домівки.

Мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.

"Ми не сумніваємося, що в російських військових стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза", - зазначив Дворник.

Нагадаємо, Російська Федерація забороняє депортованим українцям проживати в Криму. Примушує їх до отримання російського паспорта.

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