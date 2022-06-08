В Украину вернули двух депортированных из Мариуполя подростков

Во вторник, 7 июня, вернули с временно оккупированных территорий двух подростков - Ивана Матковского и Максима Бойко. Оба - студенты Мариупольского строительного колледжа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.