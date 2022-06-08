В Украину вернули двух депортированных из Мариуполя подростков

Во вторник, 7 июня, вернули с временно оккупированных территорий двух подростков - Ивана Матковского и Максима Бойко. Оба - студенты Мариупольского строительного колледжа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
"Немножко устали, но сейчас они в безопасности, - написала она. - Спасибо их опекуну Антону Билаю за настойчивость в освобождении ребят".
Верещук добавила, что в спасении ребят помогли Международный Комитет Красного Креста и благотворительный фонд "СОС Дитячі Містечка".
Как сообщалось, по данным на конец мая с начала полномасштабной войны оккупанты депортировали уже 230 тыс. детей. Россия хочет уничтожить украинскую нацию.
Ранее РБК-Украина давало инструкцию на случай, если вас хотят депортировать.
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