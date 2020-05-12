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За добу в Україну евакуювали близько 600 осіб з чотирьох країн

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 15:34
За добу в Україну евакуювали близько 600 осіб з чотирьох країн
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

В Україну прибули рейси з Азербайджану, Великобританії, Італії та Ізраїлю

В Україну за минулу добу прибуло чотири евакуаційних рейсу з близько 600 українцями на борту. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що спецрейси прибули в аеропорт "Бориспіль" з Баку (Азербайджан), Лондона (велика Британія), Риму (Італії) і Тель-Авіва (Ізраїлю).

"Всі громадяни в обов'язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття. Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність даних, занесених до мобільного додатку "Дій вдома", який всі без винятку пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції будинку", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, вчора в Україну прибули евакуаційні рейси з ОАЕ і Вірменії. Ними повернулися понад 300 українців. Усі прибулі пройдуть самоізоляцію будинку.

Відзначимо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що евакуація українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а українці зможуть вибрати, як будуть проходити обсервацію. Ті, хто мають смартфони зможуть пройти її у себе вдома за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ Україниевакуаціякарантин
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