За добу в Україну повернулися понад 300 осіб із ОАЕ та Вірменії

Ілюстративне фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Вони пройдуть двотижневу самоізоляцію за допомогою додатку "Дій вдома"

За минулу добу в Україну повернулися понад 300 осіб з ОАЕ і Вірменії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, вони пройдуть двотижневу самоізоляцію за допомогою додатку "Дій вдома".

"За минулу добу в "Бориспіль" евакуаційними рейсами з ОАЕ і Вірменії прибуло понад 300 пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла або скаргами на самопочуття серед прибулих не виявили. Для проходження карантину всі пасажири цих рейсів вибрали самоізоляцію за допомогою додатку "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, добою раніше понад 560 українців прибули евакуаційними рейсами в аеропорт "Бориспіль". Підвищеної температури у прибулих українців не зафіксували та відправили їх на домашню самоізоляцію.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня глава держави Володимир Зеленський заявив, що евакуація українців буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а українці зможуть вибрати, як будуть проходити обсервацію. Ті, хто мають смартфони, зможуть пройти її у себе вдома за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".