В Україну сьогодні прибудуть майже 30 авіарейсів з українцями

У суботу, 21 березня, в Україну прибудуть 29 авіарейсів з українцями, які опинилися заблокованими за кордоном через заходи протидії коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника МІУ, вчора 37 спеціальними авіарейсами додому повернулися 8 тисяч українських громадян. Сьогодні в Україну повернуться ще близько 6 тисяч українців.

"Існує висока ймовірність введення більш жорстких карантинних режимів в інших країнах. Тому, якщо ви перебуваєте за кордоном і бажаєте повернутися до України, не зволікайте - подбайте про це просто зараз", - наголосив він.

Криклій додав, що всі українці, які повертаються з-за кордону в рамках евакуації, заповнюють санітарні картки та інформуються про необхідність самоізоляції на 14 днів.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Польща створить гуманітарний коридор для евакуації українців. Українські громадяни зможуть скористатися рейсами польської авіакомпанії LOT для перельотів в Польщі.

Як писало РБК-Україна, "Укрзалізниця" додатково призначила ще два потяги класу "Інтерсіті+" на 21 березня для евакуації громадян України з Польщі. Поїзди вирушать з Перемишля сьогодні о 13:10 та 15:50.