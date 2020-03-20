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УЗ призначила ще два потяги для евакуації українців з Польщі

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 19:25
УЗ призначила ще два потяги для евакуації українців з Польщі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

21 березня з польського Перемишля відправиться ще два потяги "Інтерсіті+"

"Укрзалізниця" призначила додатково два потяги класу "Інтерсіті+" на 21 березня для вивезення громадян України з Польщі у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ в Facebook.

Так, потяг № 705/706 відправиться з польського Перемишля 21 березня о 15:50 та прибуде до Києва о 23:59. Ще один потяг №715/716 відправиться з Перемишля о 13:10, до Києва прибуде о 22:17.

В "Укрзалізниці" наголосили, що квитки на потяги можна купити тільки онлайн на сайті booking.uz.gov.ua.

"З Києва у Перемишль поїзди вирушать без пасажирів. Бригада стюардів, яка обслуговує поїзд, забезпечена усіма засобами захисту та дезінфекції", - додали в УЗ.

Нагадаємо, сьогодні з польського Перемишля вирушив четвертий спеціальний потяг з громадянами України, які опинилися заблокованими на території Євросоюзу через обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку закриття кордонів в Україну було евакуйовано понад 50 тис. співвітчизників. На сьогодні заплановано понад 40 авіарейсів, які повернуть додому ще 8 тисяч українців.

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