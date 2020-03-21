В Украину сегодня прибудут почти 30 авиарейсов с украинцами

В субботу, 21 марта, в Украину прибудут 29 авиарейсов с украинцами, которые оказались заблокированы за границей из-за мер по противодействию коронавирусу. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По словам главы МИУ, вчера 37 специальными авиарейсами домой вернулись 8 тысяч украинских граждан. Сегодня в Украину вернутся еще около 6 тысяч украинцев.

"Существует высокая вероятность введения более жестких карантинных режимов в других странах. Поэтому, если вы находитесь за границей и желаете вернуться в Украину, не медлите, позаботьтесь об этом прямо сейчас", - подчеркнул он.

Криклий добавил, что все украинцы, которые возвращаются из-за рубежа в рамках эвакуации, заполняют санитарные карточки и информируются о необходимости самоизоляции на 14 дней.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Польша создаст гуманитарный коридор для эвакуации украинцев. Украинские граждане смогут воспользоваться рейсами польской авиакомпании LOT для перелетов в Польше.

Как писало РБК-Украина, "Укрзализныця" дополнительно назначила еще два поезда класса "Интерсити+" на 21 марта для эвакуации граждан Украины из Польши. Поезда отправятся из Перемышля сегодня в 13:10 и 15:50.