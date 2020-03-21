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Польща створить гуманітарний коридор для евакуації українців

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 14:10
Польща створить гуманітарний коридор для евакуації українців
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Українці зможуть повернутися додому через Польщу

Польща створить гуманітарний коридор для евакуації громадян України у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль Telegram.

За його словами, відповідних домовленостей вдалося досягти під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким.

Домовилися про створення так званого гуманітарного коридору для українців, які зможуть від кордону з Німеччиною транзитом через Польщу повернутися на батьківщину. Також дуже вдячний польській стороні за включення українських громадян в програму LOTdoDomu. Завдяки їй українці, які перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту в Польщі", - написав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що Німеччина дозволила авиатранзит для громадян України через аеропорти Берліна, Мюнхена та Франкфурта, висунувши ряд умов. Зокрема, транзит повинен відбутися протягом 24 годин, необхідно мати квиток на рейс в Україну, а також залишатися в транзитній (міжнародної) зоні аеропорту.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" додатково призначила два потяги класу "Інтерсіті+" на 21 березня для вивезення громадян України з Польщі. Поїзди вирушать з Перемишля о 13:10 та 15:50.

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