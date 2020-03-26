В Україну за минулу добу повернулися понад 13 тисяч осіб

Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Понад 3 тис. українців повернулися додому літаками

За минулу добу, 25 березня, в Україну через коронавірус з-за кордону повернулися понад 13 тисяч громадян. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника МІУ, у середу додому з-за кордону повернулися 13 548 українських громадян, 3 492 з яких - прибули в Україну спеціальними авіарейсами. Зокрема, вчора 129 українців евакуювали з Італії.

"Громадян, які прибувають з місць спалахів коронавірусу, перевіряють експрес-тестами", - заявив він.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що майже півсотні українців повернулися додому з Латвії у середу, 25 березня. Громадяни прибули в Україну спеціальним авіарейсом Рига-Київ авіакомпанії AirBaltic.

Також вчора РБК-Україна писало про прибуття спеціального потягу Перемишль-Київ, призначеного для евакуації українців з Польщі. Додому потягом повернулися майже 600 українських громадян. У жодного з пасажирів коронавірусу не виявили.

Крім того, Україна відправить у Росію спеціальний потяг для евакуації українців. Спеціальний рейс 906/905 Київ-Москва-Київ поверне українців з Росії 28 березня.