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В Украину за прошлые сутки вернулись более 13 тысяч человек

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 18:37
В Украину за прошлые сутки вернулись более 13 тысяч человек
Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

Более 3 тыс. украинцев вернулись домой самолетами

За прошлые сутки, 25 марта, в Украину из-за коронавируса из-за рубежа вернулись более 13 тысяч граждан. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По словам главы МИУ, в среду домой из-за границы вернулись 13 548 украинских граждан, 3 492 из которых прибыли в Украину специальными авиарейсами. В частности, вчера 129 украинцев эвакуировали из Италии.

"Граждан, прибывающих из мест вспышек коронавируса, проверяют экспресс-тестами", - заявил он.

Напомним, вчера сообщалось, что почти полсотни украинцев вернулись домой из Латвии в среду, 25 марта. Граждане прибыли в Украину специальным авиарейсом Рига-Киев авиакомпании AirBaltic.

Также вчера РБК-Украина писало о прибытие специального поезда Перемышль-Киев, предназначенного для эвакуации украинцев из Польши. Домой поездом вернулись почти 600 украинских граждан. Ни у одного из пассажиров коронавирус не обнаружили.

Кроме того, Украина отправит в Россию специальный поезд для эвакуации украинцев. Специальный рейс 906/905 Киев-Москва-Киев вернет украинцев из России 28 марта.

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