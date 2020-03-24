Україна відправляє в Росію спецпотяг для евакуації

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзд з Москви з українцями відправиться 28 березня

Україна відправляє в Росію спеціальний потяг для эвакуації, який вивезе росіян з України та українців з Росії, це спеціальний рейс 906/905 Київ - Москва - Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що поїзд для вивезення росіян залишить Київ 27 березня, з Москви він з українцями відправиться 28 березня. У ньому 18 вагонів (близько 800 місць). Зупинок по дорозі не буде.

Нагадаємо, для евакуації українців з Польщі через пандемію коронавірусу на 25 березня призначені ще два спеціальні поїзди. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, "Укрзалізниця" призначила ще два спеціальні потяги для евакуації українців з Польщі на завтра, 25 березня. Квитки можна придбати виключно на сайті УЗ.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія "Міжнародні авіалінії України" виконає вісім рейсів для евакуації українців з 23 по 28 березня. Для бронювання доступні наступні напрямки: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто. Крім того, вивчається попит на рейси з Бангкока, Денпасара, Ла Романа.

Крім того, станом на неділю, 22 березня, в Україну з-за кордону повернулися майже 60 тис. громадян, своєю чергою 21 березня з-за кордону в Україну повернулися 13,5 тис. громадян.