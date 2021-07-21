Кремль про угоду Німеччини і США: лідери держав не можуть домовлятися про транзит

Переговори про транзит газу через Україну після 2024 року мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Переговори про транспортування газу через Україну після 2024 року мати комерційний характер, їх ведуть не президенти країн", - цитує агентство Пєскова.

Він також заявив, що зрушень з підготовки зустрічі Президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна поки немає.