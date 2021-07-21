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Кремль про угоду Німеччини і США: лідери держав не можуть домовлятися про транзит

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Москва, Середа 21 липня 2021 23:21
Кремль про угоду Німеччини і США: лідери держав не можуть домовлятися про транзит Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Переговори про транзит газу через Україну після 2024 року мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Переговори про транспортування газу через Україну після 2024 року мати комерційний характер, їх ведуть не президенти країн", - цитує агентство Пєскова.

Він також заявив, що зрушень з підготовки зустрічі Президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна поки немає.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

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Російська Федерація транзит газа Північний потік-2
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