В Україну прийшло різке похолодання: де будуть заморозки

В Україну прийшло різке похолодання. УкрГідрометцентр прогнозує заморозки 6-7 вересня у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Заморозки будуть вночі 6-7 вересня, температура повітря складе від 0 до +3 градусів. Така погода буде в

східних,

південно-східних областях.

Заморозки оминуть Закарпаття та південну частину країни.

Разом з тим, 6-8 вересня в Одеській, Херсонській, Миколаївській, 8 вересня і в Полтавській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.