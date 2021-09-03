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Нове похолодання: в Україну йде потужний антициклон

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 12:32
Нове похолодання: в Україну йде потужний антициклон Фото: в Україну йде потужний антициклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде потужний антициклон. За температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон, за рахунок чого істотних опадів не буде.

Завтра в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ; температура вночі +7+14, вдень +13+18, на Закарпатті та півдні країни +20+25.

Нове похолодання: в Україну йде потужний антициклон

В наступні дві доби переважно без опадів, лише в неділю вдень у північниих областях та Карпатах подекуди невеликий дощ.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні.

Крім того, синоптики розповіли, коли в Україну повернеться 25-градусне тепло.

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