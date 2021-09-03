Нове похолодання: в Україну йде потужний антициклон
Фото: в Україну йде потужний антициклон (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну йде потужний антициклон. За температурними показниками ночі та дні поступово ставатимуть значно холоднішими.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Найближчими днями синоптичну ситуацію в Україні буде визначати потужний антициклон, за рахунок чого істотних опадів не буде.
Завтра в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ; температура вночі +7+14, вдень +13+18, на Закарпатті та півдні країни +20+25.
В наступні дві доби переважно без опадів, лише в неділю вдень у північниих областях та Карпатах подекуди невеликий дощ.