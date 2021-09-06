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В Украину пришло резкое похолодание: где будут заморозки

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 08:26
В Украину пришло резкое похолодание: где будут заморозки Фото: в Украину пришли первые заморозки (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину пришло резкое похолодание. УкрГидрометцентр прогнозирует заморозки 6-7 сентября в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Заморозки будут ночью 6-7 сентября, температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Такая погода будет в

  • восточных,
  • юго-восточных областях.

Заморозки обойдут Закарпатье и южную часть страны.

Вместе с тем, 6-8 сентября в Одесской, Херсонской, Николаевской, 8 сентября и в Полтавской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

Ранее сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон. По температурным показателям ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее.

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