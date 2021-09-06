ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прохолодно, але сонячно: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 06 вересня 2021 08:00
Прохолодно, але сонячно: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну прийшло похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні сьогодні, 6 вересня, буде прохолодною. Водночас синоптики прогнозують, що в усіх областях буде сонячно та сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди у регіонах

Схід: у східних областях країни сьогодні прогнозують від +15 до +18 градусів вдень, тільки у Запорізькій області термометри покажуть до +20. Вночі очікується похолодання до +3...+6 градусів.

Захід: у західних областях очікується від +15 до +18 градусів вдень та від +3 до +6 градусів вночі. На Закарпатті термометри покажуть +19...+21 вдень та +8...+10 вночі.

Північ: у північних областях прогнозують +15...+17 вдень та +3...+5 вночі.

Південь: у південних областях термометри покажуть від +18 до +21 тепла вдень, а от вночі температура спаде до +7...+10 градусів.

Центр: у центральних областях сьогодні вдень буде від +13 до +18 градусів, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +6 градусів.

Прохолодно, але сонячно: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в Києві

У Києві сьогодні буде прохолодно, але сонячно. Термометри покажуть вдень від +13 до +15 градусів тепла, а вночі очікується від +4 до +6 градусів. У столиці також прогнозують північно-західний вітер, 3-8 метрів на секунду.

Прохолодно, але сонячно: прогноз погоди на сьогодні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Президентська команда готує зміни до Конституції: у Раді розповіли які
Президентська команда готує зміни до Конституції: у Раді розповіли які
DAILY
Руслан Стефанчук: Конституція потребуватиме дуже серйозного перегляду
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Конституція потребуватиме дуже серйозного перегляду