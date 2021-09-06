Прохолодно, але сонячно: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 6 вересня, буде прохолодною. Водночас синоптики прогнозують, що в усіх областях буде сонячно та сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру .

Прогноз погоди у регіонах

Схід: у східних областях країни сьогодні прогнозують від +15 до +18 градусів вдень, тільки у Запорізькій області термометри покажуть до +20. Вночі очікується похолодання до +3...+6 градусів.

Захід: у західних областях очікується від +15 до +18 градусів вдень та від +3 до +6 градусів вночі. На Закарпатті термометри покажуть +19...+21 вдень та +8...+10 вночі.

Північ: у північних областях прогнозують +15...+17 вдень та +3...+5 вночі.

Південь: у південних областях термометри покажуть від +18 до +21 тепла вдень, а от вночі температура спаде до +7...+10 градусів.

Центр: у центральних областях сьогодні вдень буде від +13 до +18 градусів, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +6 градусів.

Прогноз погоди в Києві

У Києві сьогодні буде прохолодно, але сонячно. Термометри покажуть вдень від +13 до +15 градусів тепла, а вночі очікується від +4 до +6 градусів. У столиці також прогнозують північно-західний вітер, 3-8 метрів на секунду.