В Україну приїде гендиректор МАГАТЕ: Україна потребує більш активних дій

В Україну приїде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Очікується прибуття до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника ДП НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі телемарафону.
Як розповів Петро Котін, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.
"Але дата візиту ще не визначена", - уточнив Котін.
Також він підкреслив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, крім висловленого занепокоєння.
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