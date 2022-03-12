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В Україну приїде гендиректор МАГАТЕ: Україна потребує більш активних дій

Автор: Анна Шиканова

В Україну приїде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Очікується прибуття до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника ДП НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі телемарафону.

Як розповів Петро Котін, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.

"Але дата візиту ще не визначена", - уточнив Котін.

Також він підкреслив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, крім висловленого занепокоєння.

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