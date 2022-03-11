ЄБРР вкрай стривожений ситуацією на захопленій Чорнобильській АЕС

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вкрай стурбований останніми подіями на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) в Україні. Станція вже два тижні захоплена російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

"ЄБРР, який з 1995 року управляє міжнародними фондами на суму понад 2,5 млрд євро для перетворення Чорнобиля, вважає, що недавні події ставлять під загрозу досягнення десятиліть успішного міжнародного співробітництва щодо забезпечення безпеки об'єкта", - йдеться в повідомленні.

Позиція банку щодо ЧАЕС повністю узгоджується з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і заснована на наступних міркуваннях безпеки і захисту:

Необхідно забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів Чорнобиля. Будь-яка втрата потужності потенційно становить серйозну загрозу їх ядерної безпеки.

Оскільки системи моніторингу та контролю на місці не працюють, оператори не будуть знати про можливі ризики. Вони повинні залишатися в експлуатації.

Чорнобильські об'єкти експлуатуються однією і тією ж змученою зміною співробітників вже більше двох тижнів. Повинна бути забезпечена нормальна ротація змін, а також постачання обслуговуючого персоналу.

Будь-які бойові дії на майданчику вкрай небезпечні для старого сховища відпрацьованого палива, в якому знаходиться близько 20 000 ТВС РБМК.

Повинні бути дозволені перевірки з боку українського регулятора і МАГАТЕ.

"Крім Чорнобиля, по Україні налічується 15 блоків типу ВВЕР. Вони мають відносно слабку захисну оболонку і не витримають прямого попадання, що може призвести до незворотних наслідків", - йдеться в повідомленні.