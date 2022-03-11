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ЄБРР вкрай стривожений ситуацією на захопленій Чорнобильській АЕС

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Україна, П'ятниця 11 березня 2022 15:28
ЄБРР вкрай стривожений ситуацією на захопленій Чорнобильській АЕС Фото: ЄБРР вкрай стривожений ситуацією на захопленій Чорнобильській АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вкрай стурбований останніми подіями на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) в Україні. Станція вже два тижні захоплена російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

"ЄБРР, який з 1995 року управляє міжнародними фондами на суму понад 2,5 млрд євро для перетворення Чорнобиля, вважає, що недавні події ставлять під загрозу досягнення десятиліть успішного міжнародного співробітництва щодо забезпечення безпеки об'єкта", - йдеться в повідомленні.

Позиція банку щодо ЧАЕС повністю узгоджується з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і заснована на наступних міркуваннях безпеки і захисту:

  • Необхідно забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів Чорнобиля. Будь-яка втрата потужності потенційно становить серйозну загрозу їх ядерної безпеки.
  • Оскільки системи моніторингу та контролю на місці не працюють, оператори не будуть знати про можливі ризики. Вони повинні залишатися в експлуатації.
  • Чорнобильські об'єкти експлуатуються однією і тією ж змученою зміною співробітників вже більше двох тижнів. Повинна бути забезпечена нормальна ротація змін, а також постачання обслуговуючого персоналу.
  • Будь-які бойові дії на майданчику вкрай небезпечні для старого сховища відпрацьованого палива, в якому знаходиться близько 20 000 ТВС РБМК.
  • Повинні бути дозволені перевірки з боку українського регулятора і МАГАТЕ.

"Крім Чорнобиля, по Україні налічується 15 блоків типу ВВЕР. Вони мають відносно слабку захисну оболонку і не витримають прямого попадання, що може призвести до незворотних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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