ЄБРР вкрай стривожений ситуацією на захопленій Чорнобильській АЕС
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вкрай стурбований останніми подіями на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) в Україні. Станція вже два тижні захоплена російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.
"ЄБРР, який з 1995 року управляє міжнародними фондами на суму понад 2,5 млрд євро для перетворення Чорнобиля, вважає, що недавні події ставлять під загрозу досягнення десятиліть успішного міжнародного співробітництва щодо забезпечення безпеки об'єкта", - йдеться в повідомленні.
Позиція банку щодо ЧАЕС повністю узгоджується з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і заснована на наступних міркуваннях безпеки і захисту:
- Необхідно забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів Чорнобиля. Будь-яка втрата потужності потенційно становить серйозну загрозу їх ядерної безпеки.
- Оскільки системи моніторингу та контролю на місці не працюють, оператори не будуть знати про можливі ризики. Вони повинні залишатися в експлуатації.
- Чорнобильські об'єкти експлуатуються однією і тією ж змученою зміною співробітників вже більше двох тижнів. Повинна бути забезпечена нормальна ротація змін, а також постачання обслуговуючого персоналу.
- Будь-які бойові дії на майданчику вкрай небезпечні для старого сховища відпрацьованого палива, в якому знаходиться близько 20 000 ТВС РБМК.
- Повинні бути дозволені перевірки з боку українського регулятора і МАГАТЕ.
"Крім Чорнобиля, по Україні налічується 15 блоків типу ВВЕР. Вони мають відносно слабку захисну оболонку і не витримають прямого попадання, що може призвести до незворотних наслідків", - йдеться в повідомленні.
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