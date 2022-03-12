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В Украину приедет гендиректор МАГАТЭ: Украина нуждается в более активных действиях

Автор: Анна Шиканова

В Украину приедет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Ожидается прибытие в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя ГП НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в эфире телемарафона.

Как рассказал Петр Котин, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев.

"Но дата визита еще не определена", - уточнил Котин.

Также он подчеркнул, что Украина нуждается в более активных действиях со стороны МАГАТЭ, кроме высказанного беспокойства.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Кулеба предупредил, что за присутствие оккупантов на украинских АЭС будут бить по рукам.

А также рассказывали о том, что ЕБРР крайне встревожен ситуацией на захваченной Чернобыльской АЭС.

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МАГАТЭ