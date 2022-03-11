Кулеба: за спроби визнати присутність Росії на АЕС України будемо бити по руках

Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію зі спробою РФ легітимізувати присутність на захоплених українських АЕС - Чорнобильській та Запорізькій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС у телемарафоні.

"Якщо будуть хоча б найменші спроби визнати присутність росіян на ядерних об'єктах, то ми будемо за це чесно та справедливо бити на руках. Бо йдеться про повзучі намагання закріпитися на наших ядерних об'єктах. Він (директор МАГАТЕ - ред.) абсолютно поділяє цей підхід", - додав міністр.

Очільник МЗС додав, що правильною позицією принципових людей, які захищають права, буде сказати: "Киш за територію ядерних об'єктів".

"Я директору МАГАТЕ сказав: а з якого дива російський регулятор братиме участь у консультаціях щодо української АЕС?" - запитує Кулеба.

Він навів приклад, пропозицію РФ провести тристоронні консультації: МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії), український регулятор та російський.

"Ми з перших днів, коли захопили ЧАЕС, потім ЗАЕС, бачимо спроби росіян легімітизувати свою присутність", - заявив дипломат.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна стовідсотково стане членом ЄС.

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