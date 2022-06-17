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У Німеччині розкритикували Шольца: у Києві не дав конкретних обіцянок щодо важкого озброєння

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Берлін, П'ятниця 17 червня 2022 14:11
У Німеччині розкритикували Шольца: у Києві не дав конкретних обіцянок щодо важкого озброєння Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Правляча коаліція Німеччини розкритикувала канцлера Олафа Шольца за те, що під час візиту до Києва він не дав жодних конкретних обіцянок щодо постачання важкого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Прийшов час, нарешті, дати чітке зобов'язання про негайну доставку важкого озброєння", - заявив депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Йохан Вадефуль.

При цьому в коаліції назвали "хорошим сигналом" обіцянку німецького канцлера підтримати надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС.

Співголова парламентської групи "Зелені" Брітта Хассельман назвала підтримку України та Молдови правильним рішенням у потрібний час.

У свою чергу лідер парламентської групи соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх підкреслив, що заява Шольца про європейське майбутнє України має історичне значення.

Нагадаємо, напередодні в ході візиту до Києва лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії заявили про підтримку негайного статусу кандидата на вступ до ЄС для України.

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