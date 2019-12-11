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Україну відвідають глави урядів Грузії, Молдови та Азербайджану

Новини » Політика     11.12.2019 - 16:49
Україну відвідають глави урядів Грузії, Молдови та Азербайджану
Ілюстративне фото (прес-служба Верховної Ради)

У Києві пройде саміт ГУАМ

Завтра, 12 грудня, Україну завтра відвідають глави урядів Грузії, Молдови та Азербайджану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що 12 грудня 2019 в Києві відбудеться саміт глав урядів країн-учасниць Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ. Делегацію Грузії очолить прем'єр-міністр Георгій Гахарія, делегацію Молдови - прем'єр-міністр Іон Кіку, делегацію Азербайджану - віце-прем'єр-міністр Алі Ахмедов.

Тема саміту - державно-приватне партнерство в реалізації ключових проектів ГУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Азербайджан домовилися про активізацію двостороннього співробітництва. Країни також висловили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності.

Раніше також стало відомо, що Молдова домовилася з керівництвом російської компанії "Газпром" про постачання газу в обхід України. За словами молдавського президента Ігоря Додона, з "Газпромом" досягли принципової домовленості про продовження контракту на поставку природного газу з січня 2020 року.

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