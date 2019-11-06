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Україна та Азербайджан домовилися про активізацію двостороннього співробітництва

Новини » Політика     06.11.2019 - 10:38
Україна та Азербайджан домовилися про активізацію двостороннього співробітництва
Фото: зустріч глав МЗС України та Азербайджану (mfa.gov.ua)

Країни також висловили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і глава МЗС Азербайджану Ельмар Мамед'яров на зустрічі в Стокгольмі домовилися про активізацію і зацікавленість у співробітництві між країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Повідомляється, що на зустрічі обговорювалися перспективні напрямки співпраці в політичній, торговельно-економічній, енергетичній та інших сферах .

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорили графік візитів на найвищому та високому рівнях, а також питання взаємної підтримки у рамках міжнародних організацій. Міністри підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому поглибленні всеосяжного двостороннього співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Країни також висловили взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності.

"Під час зустрічі з обох сторін було підтверджено тверду і беззастережну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідав Україну з робочим візитом 31 жовтня і 1 листопада. У ході візиту він зустрівся з Пристайко, а також відвідав Станицю Луганську.

Також РБК-Україна писало, що МЗС України викликало посла Франції в Україні у зв'язку з заявами французького президента Еммануеля Макрона про "українських нелегалів" у недавньому інтерв'ю одному з видань.

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