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Сьогодні в Україні подекуди пройдуть дощі

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні подекуди пройдуть дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні сухо, вдень до +15

Погода в Україні у понеділок, 11 листопада, принесе опади у північні та деякі центральні області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні невеликий дощ можливий у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. На решті території буде суха погода. Вдень температура коливатиметься від +11 до +15, лише у південних областях від +15 до +19. Вночі термометри покажуть від +7 до +11 на всій території України.

Сьогодні в Україні подекуди пройдуть дощі

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде суха та відносно тепла погода. В день термометри жителів столиці покажуть від +13 до +15. Вночі температура повітря коливатиметься від +9 до +11.

Сьогодні в Україні подекуди пройдуть дощі

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні у західних, центральних та північних областях можливі опади. У Києві, за даними синоптика, опади варто очікувати у першій половині дня.

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Новини України Гідрометцентр
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