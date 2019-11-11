ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик розповіла, коли в Україні закінчаться дощі

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 11:25
Синоптик розповіла, коли в Україні закінчаться дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі в Україні закінчаться з завтрашнього дня

Погода в Україні в найближчі дні покращиться, з 12 листопада дощі припиняться по всій території. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, нинішня тижденій почався з атмосферного фронту, який приніс дощі. При цьому фронт переміщається із заходу на схід і вже до вечора покине територію України.

"А його місце займе антициклон з ніжним ім'ям Paloma. Ця Голубка (Paloma) розкине крила по всіх областях, відганяючи дощі - завтра всюди без опадів", - повідомила Діденко.

Нагадаємо, сьогодні через сильні дощі в Києві вранці затримувався рух ряду трамвайних маршрутів. Зокрема, в результаті скупчення великої кількості води на коліях затримувався рух трамваїв №15, 18, 14. Крім того, з технічних причин затримувалися тролейбуси № 24, 34, 47 по вул. Тимошенка.

Зазначимо, що вже завтра в більшості регіонів України очікується сонячна погода без опадів. На заході від +9 до +14, у центрі і на півночі від +8 до +14, у південно-західній частині країни від +10 до +16. У середу, 13 листопада, погода в усіх областях, за винятком заходу суттєво не зміниться. Температура повітря в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях досягне +17. Дощів не очікується.

Завтра атмосферний фронт принесе в Україну опади
Новини України Гідрометцентрдожди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся