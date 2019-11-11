Синоптик розповіла, коли в Україні закінчаться дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі в Україні закінчаться з завтрашнього дня

Погода в Україні в найближчі дні покращиться, з 12 листопада дощі припиняться по всій території. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, нинішня тижденій почався з атмосферного фронту, який приніс дощі. При цьому фронт переміщається із заходу на схід і вже до вечора покине територію України.

"А його місце займе антициклон з ніжним ім'ям Paloma. Ця Голубка (Paloma) розкине крила по всіх областях, відганяючи дощі - завтра всюди без опадів", - повідомила Діденко.

Нагадаємо, сьогодні через сильні дощі в Києві вранці затримувався рух ряду трамвайних маршрутів. Зокрема, в результаті скупчення великої кількості води на коліях затримувався рух трамваїв №15, 18, 14. Крім того, з технічних причин затримувалися тролейбуси № 24, 34, 47 по вул. Тимошенка.

Зазначимо, що вже завтра в більшості регіонів України очікується сонячна погода без опадів. На заході від +9 до +14, у центрі і на півночі від +8 до +14, у південно-західній частині країни від +10 до +16. У середу, 13 листопада, погода в усіх областях, за винятком заходу суттєво не зміниться. Температура повітря в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях досягне +17. Дощів не очікується.