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Синоптики розповіли про погоду на початоку наступного тижня

Новини » Суспільство     10.11.2019 - 13:56
Синоптики розповіли про погоду на початоку наступного тижня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні буде помірною, в деяких регіонах очікуються дощі

Погода в Україні на початку наступного тижня буде помірною, в деяких регіонах очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Погода в Україні у понеділок, 11 листопада, буде похмурою, вночі очікуються дощі. На заході очікується похмура погода з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть від +10 до +14 тепла. В північній і централньой частині країни очікуються дощі, температура від +10 до +15 тепла. На півдні і сході температура буде в межах +11+19 градусів, опадів не очікується.

Синоптики розповіли про погоду на початоку наступного тижняУ вівторок, 12 листопада, в більшості регіонів України очікується сонячна погода без опадів. На заході від +9 до +14 тепла. У центрі і на півночі від +8 до +14. У південно-західній частині країни від +10 до +16 тепла.

Синоптики розповіли про погоду на початоку наступного тижняУ середу, 13 листопада, погода в усіх регіонах країни, за винятком заходу, значно не зміниться. Температура у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях досягне +17 тепла. Дощів не очікується.

Синоптики розповіли про погоду на початоку наступного тижняУ четвер, 14 листопада, температура поступово піде вниз. На заході вдень очікуються дощі, температура в межах +11+15. У центрі і на півночі від +8 до +14 тепла, очікується сонячна погода. На південному сході буде +9 до +15 тепла і сонячно.

Синоптики розповіли про погоду на початоку наступного тижняНагадаємо, погода в Україні сьогодні буде хмарною на всій території, західних областях можливі дощі. У Києві хмарно і без опадів, вдень до +14.

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Новини України Гідрометцентр
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