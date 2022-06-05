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До України прямують Мі-17 із США, - Єрмак

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Неділя 05 червня 2022 18:36
До України прямують Мі-17 із США, - Єрмак Фото: американські вертольоти Мі-17 (t me)
Автор: Олександр Мороз

Вертольоти Мі-17 прямують до України. Вони вже завантажуються на базі ВПС США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак
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