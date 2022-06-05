До України прямують Мі-17 із США, - Єрмак
Фото: американські вертольоти Мі-17 (t me)
Вертольоти Мі-17 прямують до України. Вони вже завантажуються на базі ВПС США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
"Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США", - повідомив Єрмак.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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