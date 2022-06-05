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В Украину направляются Ми-17 из США, - Ермак

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Воскресенье 05 июня 2022 18:36
В Украину направляются Ми-17 из США, - Ермак Фото: американские вертолеты Ми-17 (t me)
Автор: Александр Мороз

Вертолеты Ми-17 направляются в Украину. Они уже загружаются на базе ВВС США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США", - сообщил Ермак.

Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак
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