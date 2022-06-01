Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS

США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, довкола яких останній тиждень йшли активні обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому .

Сьогодні вдень державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він зазначав, що до пакету увійшли й ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

Тепер же у Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS та боєприпаси до них.

"США підтримають наших українських партнерів і продовжуватимуть надавати Україні озброєння та обладнання для захисту. Ми продовжуватимемо очолювати світ у наданні історичної допомоги для підтримки боротьби України за свободу", - йдеться у заяві Білого дому.

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За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів увійшли: