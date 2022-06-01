Офіційно. Україна отримає від США системи залпового вогню HIMARS
США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, довкола яких останній тиждень йшли активні обговорення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.
Сьогодні вдень державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділяє новий пакет військової допомоги Україні. Він зазначав, що до пакету увійшли й ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.
Тепер же у Білому домі офіційно підтвердили відправку РСЗВ, а також уточнили, що мова йде про HIMARS та боєприпаси до них.
"США підтримають наших українських партнерів і продовжуватимуть надавати Україні озброєння та обладнання для захисту. Ми продовжуватимемо очолювати світ у наданні історичної допомоги для підтримки боротьби України за свободу", - йдеться у заяві Білого дому.
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За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів увійшли:
- чотири HIMARS;
- чотири гелікоптери Мі-17;
- 1000 ракет до протитанкових систем Javelin;
- 15 тактичних машин;
- 5 протиартилерійських радарів;
- 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
- 6 тисяч одиниць протитанкової зброї;
- запчастини та обладнання.
Нагадаємо, з рішенням про поставки систем HIMARS були певні проблеми, оскільки США побоювалися, що українські військові застосують їх для ударів по території Росії.
Більше про те, навіщо Україні потрібні західні РСЗВ, ви можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їхньою поставкою".