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Україну накриють грози, град та шквали

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 08:42
Україну накриють грози, град та шквали Фото: в Україні погіршилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України попередили про погіршення погоди. Сьогодні області накриють грози, град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Україну накриють грози, град та шквали

Також у східних, Сумській, Київській, Чернівецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики України оголосили штормове попередження на сьогодні.

Зазначимо, сьогодні дощі накриють майже всю Україну. Така погода обійде тільки Волинську, Рівненську та Одеську області.

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