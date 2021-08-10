Украину накроют грозы, град и шквалы
Фото: в Украине ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики Украины предупредили об ухудшении погоды. Сегодня области накроют грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Сегодня в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Также в восточных, Сумской, Киевской, Черновицкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на сегодня.
Отметим, сегодня дожди накроют почти всю Украину. Такая погода обойдет только Волынскую, Ровенскую и Одесскую области.