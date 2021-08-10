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Украину накроют грозы, град и шквалы

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Киев, Вторник 10 августа 2021 08:42
Украину накроют грозы, град и шквалы Фото: в Украине ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины предупредили об ухудшении погоды. Сегодня области накроют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Украину накроют грозы, град и шквалы

Также в восточных, Сумской, Киевской, Черновицкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на сегодня.

Отметим, сегодня дожди накроют почти всю Украину. Такая погода обойдет только Волынскую, Ровенскую и Одесскую области.

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