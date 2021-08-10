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Дощі обійдуть тільки три області України: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 08:00
Дощі обійдуть тільки три області України: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні дощі накриють майже всю Україну. Така погода обійде тільки Волинську, Рівненську та Одеську області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

Сьогодні дощі будуть у більшості областей України. Сухо буде тільки в Одеській, Волинській та Рівненській областях.

На заході вдень температура повітря складе +24+29, а вночі +14+18.

На півночі вдень буде +27+29, а вночі +16+18.

На сході вдень буде +30+32, а вночі +18+21.

На півдні вдень буде +30+32, а вночі +19+21.

У центрі вдень буде +28+30, а вночі +17+19.

Дощі обійдуть тільки три області України: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні також будуть дощі. Температура повітря вдень складе +28+30, а вночі +17+19.

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