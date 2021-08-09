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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 13:18
В Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили штормове попередження. Дощі та град накриють українські області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі накриють пів України. Грози передають у північних, східних та південних областях.

В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями принесе дощі, а подекуди - і грози. Все через атмосферний фронт, який наблизиться у вівторок, 10 серпня.

Раніше повідомлялось, що погода скоро зміниться з приходом похолодання наступного тижня. Найнижча температура очікується на заході країни, але до середини тижня зниження градусів добереться і до півдня.

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Погода в Україні Штормове попередження
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