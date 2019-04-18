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Завтра в Україні очікується до +20

Новини » Суспільство    18.04.2019 - 15:27
Завтра в Україні очікується до +20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі 19 квітня очікуються заморозки

Погода в Україні 19 квітня буде теплою, однак вночі подекуди очікуються заморозки. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook

Синоптики прогнозують в більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, на решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +1-6 тепла. На всій території України, крім більшості північних і Одеської областей, заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів. У східних, Сумській, Запорізькій областях сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів. Вдень очікується +10-15 градусів тепла, у Закарпатській області - до +20 градусів, в Карпатах +3-8 градусів тепла.

Завтра в Україні очікується до +20

Раніше повідомлялося, що погода в Україні з 18 квітня покращиться, у більшості областей очікується потепління. У більшості областей вдень +11-16 градусів, на Закарпатті +18-20 градусів.

РБК-Україна писало, що 18-19 квітня в центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській та Львівській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 (I рівень небезпеки, жовтий). Крім того, в східних, Чернігівській та Сумській областях прогнозуються в сильні заморозки у повітрі -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

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