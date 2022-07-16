На Україну насуваються дощі: прогноз погоди на завтра

В неділю, 17 липня, в Україні очікуються дощі, місцями з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей 15-20°; вдень у північних, західних (крім Закарпаття) та більшості центральних областей 17-22°, на решті території 25-30°", - додають в "Укргідрометцентрі".

За даними синоптиків, вітер буде переважно західний, північно-західний, 7-12 м/с.

"Короткочасні дощі, місцями грози (вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без істотних опадів)", - йдеться в повідомленні.

Раніше про те, яка буде погода в Україні в серпні, розповів відомий народний синоптик.

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