ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Україну насуваються дощі: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Україна, Субота 16 липня 2022 15:58
На Україну насуваються дощі: прогноз погоди на завтра Фото: синотики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В неділю, 17 липня, в Україні очікуються дощі, місцями з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

На Україну насуваються дощі: прогноз погоди на завтра

"Короткочасні дощі, місцями грози (вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без істотних опадів)", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, вітер буде переважно західний, північно-західний, 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, у південній частині та більшості східних областей 15-20°; вдень у північних, західних (крім Закарпаття) та більшості центральних областей 17-22°, на решті території 25-30°", - додають в "Укргідрометцентрі".

Раніше про те, яка буде погода в Україні в серпні, розповів відомий народний синоптик.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року