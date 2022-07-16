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На Украину надвигаются дожди: прогноз погоды на завтра

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Украина, Суббота 16 июля 2022 15:58
На Украину надвигаются дожди: прогноз погоды на завтра Фото: синотики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 17 июля, в Украине ожидается дождь, местами с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

На Украину надвигаются дожди: прогноз погоды на завтра

"Кратковременные дожди, местами грозы (ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без существенных осадков)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ветер будет преимущественно западный, северо-западный, 7-12 м/с.

"Температура ночью 9-14°, в южной части и большинстве восточных областей 15-20°; днем в северных, западных (кроме Закарпатья) и большинстве центральных областей 17-22°, на остальной территории 25-30°", - добавляют в "Укргидрометцентре".

Ранее о том, какая будет погода в Украине в августе рассказал известный народный синоптик.

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