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На Україну насувається циклон: у деяких регіонах очікуються значні дощі

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 18:10
На Україну насувається циклон: у деяких регіонах очікуються значні дощі
Фото: негода в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дощі очікуються у більшості північних та центральних областей

Погода в Україні у четвер, 28 травня, погіршиться. На Україну насувається циклон: у деяких регіонах очікуються значні дощі.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру у своєму Facebook.

На Україну насувається циклон: у деяких регіонах очікуються значні дощі

"28 травня в Україні, у зв'язку із виходом циклону з півдня, дощі вдень місцями з грозами, вночі у південно-східній частині, вдень у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях значні дощі (вночі на заході та півночі країни невеликий дощ)", - вказано у повідомленні.

Крім того, очікується північно-східний вітер, 7-12 м/с, а вдень на Лівобережжі - пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, за прогнозом Українського гідрометцентру у червні 2020 року середня місячна температура очікується у межах 18-22 градусів тепла (в горах 14-15 градусів тепла).

Як писало РБК-Україна, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що різке потепління в Україні можна очікувати вже наступного тижня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Гідрометцентрдождициклон
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