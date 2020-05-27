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Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 16:22
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління
Фото: Микола Кульбіда (dsns.gov.ua)

Різке потепління відбулося через зміни клімату

Різке потепління в Україні можна очікувати вже наступного тижня. Температура повітря вдень сягатиме +20 +25 градусів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

При цьому він зазначив, що температура буде змінюватися в залежності від регіону.

"Вже 5-6 червня розпочнеться підвищення температури, яке можна вже сприймати як вже літню погоду. 5-6 червня і далі. У денні години це 20-25 градусів тепла. Звичайно, це в залежності від регіону, адже в різних регіонах по-різному", - заявив Кульбіда.

За його словами, різке потепління відбулося через зміни клімату.

"Та яка фантастика? Це реальна ситуація. Зміна погодних процесів в Україні відбувається щодня. І частота цих змін у зв'язку зі змінами клімату дуже сильно зросла. Тобто сьогодні може бути холодно - завтра - дуже спекотна. Тому це все можливо, нічого дивного тут немає", - додав він.

Нагадаємо, середня місячна температура в червні не буде перевищувати +20 градусів.

Крім того, 28 травня погода в Україні буде дощовою.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ГідрометцентрМикола Кульбіда
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