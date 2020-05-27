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На Украину надвигается циклон: в некоторых регионах ожидаются значительные дожди

Новости » Происшествия     27.05.2020 - 18:10
На Украину надвигается циклон: в некоторых регионах ожидаются значительные дожди
Фото: непогода в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

Дожди ожидаются в большинстве северных и центральных областей

Погода в Украине в четверг, 28 мая, ухудшится. На Украину надвигается циклон: в некоторых регионах ожидаются значительные дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра в своем Facebook.

На Украину надвигается циклон: в некоторых регионах ожидаются значительные дожди

"28 мая в Украине, в связи с выходом циклона с юга, дожди днем ​​местами с грозами, ночью в юго-восточной части, днем ​​в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди (ночью на западе и севере страны небольшой дождь)", - указано в сообщении.

Кроме того, ожидается северо-восточный ветер, 7-12 м/с, а днем ​​на Левобережье - порывы 15-20 м/с.

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла).

Как писало РБК-Украина, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что резкое потепление в Украине можно ожидать на следующей неделе.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Гидрометцентрдождициклон
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