Укргідрометцентр дав прогноз погоди на червень

Фото: дощ у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У переший місяць літа очікуються дощі, грози та помірно тепла погода

У червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла (в горах 14-15 градусів тепла). Це на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 43-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

За даними спостережень Укргідрометцентру, у червні середня місячна температура повітря складає 16-21 градусів тепла, в гірських районах 9-15 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 32-39 градусів, в гірських районах 24-31 градусів, абсолютний мінімум - 0-7 градусів тепла, в окремих районах північних, східних та західних областей 0-3 градусів морозу, на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу.

У червні середня місячна кількість опадів 44-95 мм, на півдні країни місцями 33-42 мм, в Карпатах та на Прикарпатті до 100-187 мм.

"У червні збільшується у порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозувалася на рівні 15-18 градусів тепла.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 травня в Києві випало 24 мм опадів - рекордна кількість для цього дня за всю історію спостережень з 1891 року.

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Автор: Олександр Білоус