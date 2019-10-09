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В Україну з початком осені повернулася інфляція

Новини » Економіка    09.10.2019 - 16:33
В Україну з початком осені повернулася інфляція
Фото: вулична їжа (РБК-Україна)

Ціни почали зростати після традиційної дефляції в літні місяці

Споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.

В Україну з початком осені повернулася інфляція

www.ukrstat.gov.ua/

Продукти харчування в Україні за вересень 2019 року подорожчали на 0,3%. Найбільше подорожчали фрукти - на 2,4%. У той же час овочі подешевшали на 5,1% і яйця - на 6,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,0%, на одяг і взуття - зросли на 8,7%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 0,2%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,1%, охорону здоров'я на 0,1%, транспорт подешевшав на 0,4% (в т. ч. ціни на паливо знизилися на 0,1%), ціни на зв'язок знизилися на 0,1%, відпочинок і культура подешевшали на 0,5%, освіта подорожчала на 9,9%, ресторани і готелі подорожчали на 0,2%.

Відзначимо, в літні місяці в Україні фіксувалася дефляція: у червні - 0,5%, в липні - 0,6%, у серпні - 0,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності. Згідно з меморандумом, НБУ буде і далі проводити монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до цілі 5% з допустимим діапазоном відхилення +/- 1 п. п. Зі свого боку уряд зобов'язується підтримувати зниження інфляції до цілі 5% допомогою проведення зваженої економічної політики.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки - у 2020 2021 роках.

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