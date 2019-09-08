Агентство Fitch дало прогноз інфляції в Україні

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Експерти вірять у здатність НБУ подолати високу інфляцію

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення середньорічної інфляції в Україні до 8,5% у 2019 році і до 5,7% у 2021 році. Про це йдеться в огляді агентства.

Як відзначається в огляді, зниженню інфляції буде сприяти гнучкість обмінного курсу і прихильність Національного банку до цільового рівня інфляції (5% плюс-мінус 1% в 2020 році).

На думку експертів агентства, у НБУ є можливість істотно знизити в 2019-2020 рр. облікову ставку з поточного рівня 16,5%. При цьому реальна ставка (з урахуванням інфляції) може впасти до 3%.

У той же час агентство Fitch відзначає необхідність збереження незалежності НБУ для досягнення поставлених цілей.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня. НБУ, як і раніше прогнозує досягнення середньострокової цілі щодо інфляції 5% в кінці 2020 року.

Зазначимо, споживчі ціни в Україні в липні 2019 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,0%. При цьому в річному вимірі (до липня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,1%.

Нагадаємо, в липні НБУ почав публікацію прогнозів про облікову ставку. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.