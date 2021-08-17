Грози і шквали накриють пів України
Фото: в Україні прогнозують дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оголошено штормове попередження. Синоптики розповіли, де будуть грози і шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Дощі будуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях.