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Грози і шквали накриють пів України

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 09:27
Грози і шквали накриють пів України Фото: в Україні прогнозують дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Синоптики розповіли, де будуть грози і шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Дощі будуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях.

Грози і шквали накриють пів України

Нагадаємо, синоптики України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні.

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