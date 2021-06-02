RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

Потепління в Україну прийде вкінці тижня. Дощі та грози відійдуть, а температура повітря підніметься.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Грозові дощі, очікується, відійдуть 4 червня, але ще буде прохолодно. Вдень у областях буде +18+20, а вночі +8+13.

Вже з суботи, 5 червня, в Україну прийде потепління. Температура повітря вдень у західних областях складе +19+23, а вночі +8+11. В центрі вдень буде +20+23, а вночі +9+12. На півдні країни прогнозують вдень +19+23, а вночі +10+13. У східних областях вдень буде +20+22, а вночі +9+11.

Нагадаємо, на південь України насувається шторм. У шести портах обмежили роботу.

Раніше стало відомо, що погода в Україні почне змінюватися до вихідних - синоптики прогнозують, що опади відступлять, і прийде потепління.

Зазначимо, у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів та випав сніг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України потеплениеПогода