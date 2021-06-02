В Україну йде потепління: синоптики назвали дату

Потепління в Україну прийде вкінці тижня. Дощі та грози відійдуть, а температура повітря підніметься.
Грозові дощі, очікується, відійдуть 4 червня, але ще буде прохолодно. Вдень у областях буде +18+20, а вночі +8+13.
Вже з суботи, 5 червня, в Україну прийде потепління. Температура повітря вдень у західних областях складе +19+23, а вночі +8+11. В центрі вдень буде +20+23, а вночі +9+12. На півдні країни прогнозують вдень +19+23, а вночі +10+13. У східних областях вдень буде +20+22, а вночі +9+11.
Нагадаємо, на південь України насувається шторм. У шести портах обмежили роботу.
Раніше стало відомо, що погода в Україні почне змінюватися до вихідних - синоптики прогнозують, що опади відступлять, і прийде потепління.
Зазначимо, у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів та випав сніг.