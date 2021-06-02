Дощі, шквали та похолодання: в Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні, 2 червня погодні умови погіршаться у східній, центральній та південній частині України. Очікуються грози та дощі, подекуди град і шквали.

За інформацією УкрГідрометцентру, 2 червня у східних, центральних та південних областях грози, у Запорізькій, Донецькій та Луганськійобластях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві вдень 2 червня синоптики прогнозують пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, що протягом тижня погода в Україні буде переважно прохолодна та з опадами. Як повідомляють синоптики, очікується зниження температури та дощі з грозами.