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Дощі, шквали та похолодання: в Україні оголошено штормове попередження

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Україна, Середа 02 червня 2021 09:44
Дощі, шквали та похолодання: в Україні оголошено штормове попередження Фото: синоптики заявили про штормове попередження в Україні (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 2 червня погодні умови погіршаться у східній, центральній та південній частині України. Очікуються грози та дощі, подекуди град і шквали.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

За інформацією УкрГідрометцентру, 2 червня у східних, центральних та південних областях грози, у Запорізькій, Донецькій та Луганськійобластях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві вдень 2 червня синоптики прогнозують пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, що протягом тижня погода в Україні буде переважно прохолодна та з опадами. Як повідомляють синоптики, очікується зниження температури та дощі з грозами.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні через пориви вітру і грозу знеструмлені 50 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Раніше стало відомо, що погода в Україні почне змінюватися до вихідних - синоптики прогнозують, що опади відступлять, і прийде потепління.

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