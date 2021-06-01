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У Карпатах в перший день літа сніг та -1 градус морозу

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Вівторок 01 червня 2021 11:12
У Карпатах в перший день літа сніг та -1 градус морозу Фото: в Карпатах 1 червня фіксують мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Инна Собора

У Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Лежить сніг, який вчора йшов протягом дня.

Про це повідомили у прес-центрі Чорногірського гірсько пошуково-рятувального поста.

Станом на ранок 1 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 30м.

Вітер південно-східний 10-12 м/с. Температура повітря -1 градус.

Нагадаємо, вчора на горі Піп Іван Чорногірський падав сніг. Видимість була обмежена до 50 метрів. Вітер північно-східній 8-10 м/с. Температура повітря 0 градусів.

РБК-Україна писало, що сьогодні над півднем України поширюється циклон. У зв'язку з цим погода погіршується - прогнозують дощі та сильний вітер.

Раніше повідомлялося, що погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша.

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