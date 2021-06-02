На південь України насувається шторм. У шести портах обмежили роботу
На півдні України сьогодні очікуються сильні зливи і штормовий вітер. У шести портах обмежили роботу.
Зокрема, в портах "Одеса", "Чорноморськ", "Миколаїв", "Ольвія", "Херсон" обмежені вантажні операції з зерном через дощ, а в порту "Південний" - обмежена лоцманська проводка через вітер.
Інші порти Одеського регіону працюють у штатному режимі. Канал Дунай - Чорне море по гирлу Бистре в дельті Дунаю - відкритий.
Зазначимо, перші дні літа в Україні прохолодно. У всіх областях дощить та похолодало.
Нагадаємо, сьогодні погодні умови погіршаться у східній, центральній та південній частині України. Очікуються грози і дощі, місцями град і шквали.
Зазначимо, в Україні через пориви вітру і грози, станом на ранок 2 червня, знеструмлено 50 населених пунктів.
Крім того, раніше повідомлялося, що погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша.