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В Україну їде глава МЗС Данії

Новини » Політика     06.02.2020 - 00:44
В Україну їде глава МЗС Данії
Фото: Пристайко і Кофод (mfa.gov.ua)

Кофод перебуватиме в Україні 6-7 лютого

В Україні 6-7 лютого перебуватиме з візитом міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Зазначається, що 6 лютого планується зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з міністром Йеппе Кофодом.

За результатами зустрічі о 16:45 відбудеться спільна прес-конференція міністрів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 3 лютого приїжджав до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна та проведенні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 4 лютого під час візиту в Чехію обговорив з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем перезавантаження двостороннього політичного діалогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський здійснить візит в Італію та Ватикан на цьому тижні. Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з його Святістю Папою Франциском.

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